Rega-Einsatz wegen verletztem Mädchen

Im bernischen Biglen beobachteten am Samstag Anwohner den Anflug eines Rettungshelikopters. Wer war hier in Not?

Wie die Polizei kurze Zeit später mitteilte, brauchte ein Mädchen dringende medizinische Hilfe. Das Kind wurde an Samstagnachmittag auf einer örtlichen Kreuzung von einem Auto erfasst. Das Mädchen wurde beim Aufprall auf die Strasse geschleudert und blieb schliesslich verletzt liegen. Sofort kümmerten sich Ersthelfer um das verletzte Kind – dies, bis das alarmierte Ambulanzteam und die Rega eintraf.

Das verletzte Mädchen musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, kam es zur Kollision, als das Mädchen vom Sägestutz her auf die Rohrstrasse einbiegen wollte. Wieso es zum Zusammenprall kam, ist noch unklar. Ermittlungen laufen.



(miw)