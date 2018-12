Regula Rytz will in den Ständerat

Die Grünen des Kantons Bern treten mit Nationalrätin Regula Rytz zu den Ständeratswahlen vom kommenden Jahr an. Das gab Rytz am Mittwoch in Bern vor den Medien bekanntgegeben. Die grüne Nationalrätin setzt sich stark für die Umwelt-, Wirtschafts- und Gleichstellungspolitik ein. Vor den Medien meinte Rytz: «Die Wahlen 2019 werden zu einer Klimawahl. Eine Schicksalswahl für die Umwelt, aber auch für das soziale Klima in unserem Land.»

Am Mittwochmorgen kommunizierten Rytz den Entscheid zusammen mit Bernhard Pulver. Der ehemalige Regierungsrat gab dabei seinen Verzicht auf eine Ständeratskandidatur 2019 bekannt. Er will sich ab 2019 prioritär dafür engagieren, die Inselgruppe als führende Spitalgruppe in der Schweiz zu positionieren.

Weibliche Konkurrenz für Rytz

Die Ständeratswahlen finden im Herbst des kommenden Jahres statt. Für die FDP dürfte Nationalrätin Christa Markwalder antreten, wobei sie noch offiziell nominiert werden muss. Für die GLP stellt sich Nationalrätin Kathrin Bertschy zur Verfügung und für die EVP Nationalrätin Marianne Streiff.

Noch offen ist, mit wem die SVP zu den Ständeratswahlen antritt. Der amtierende Berner Ständerat Werner Luginbühl (BDP) hat sich bisher nicht zu einer allfälligen neuen Kandidatur geäussert. Sicher erneut antreten wird der bisherige Hans Stöckli (SP).



(miw/sda)