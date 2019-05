Reh nach ungewolltem Badeausflug ausgepumpt

Eine ungewöhnliche Meldung ging am Donnerstagnachmittag bei der Kantonspolizei Solothurn ein: In Olten habe sich eine junge Rehgeiss aus der Aare an Land gerettet und halte sich nun auf der Treppe neben der alten Holzbrücke auf. «Sie war erschöpft und verängstigt, als die Einsatzkräfte eintrafen», sagt Kapo-Sprecher Andreas Mock. Bis dahin hätten einzelne Passanten aber hätten gut reagiert und Neugierige vom Tier ferngehalten.

Mit der Hilfe des städtischen Jagdaufsehers Martin Roth konnte das Reh schliesslich eingefangen werden. Dass das Reh auf einer Treppe strandete, spielte den Rettern in die Hände: «Zwei Personen näherten sich ihm von oben mit einem Netz, während die anderen von unten den Weg versperrten», so der Wildhüter. Auch ihm entging der ausgelaugte Zustand des Tiers nicht: «Es atmete schwer und seine Zunge ragte aus dem Maul.»

Gute Schwimmer, wenns drauf ankommt

Es dauerte keine Stunde, da war Bambi wieder im Wald ausgesetzt. «Erst blieb es noch kurz bei uns, doch bald darauf rannte es in die Freiheit», sagt Roth. Nebst einer kleinen Schürfwunde habe es von seinem ungewollten Badeausflug keine Verletzungen davongetragen.

Er habe schon zwei oder dreimal erlebt, dass Rehe in einen Fluss gerieten, sagt Roth. Meist passiere das, weil sie von einem anderen Tier, etwa von einem Hund gehetzt würden oder durch irgendein Geräusch erschreckt würden. «Manchmal rutschen sie auch einfach einen Hang hinab», sagt der Wildhüter. Rehe seien zwar wasserscheu, aber: «Wenn sie müssen, schwimmen sie recht gut.»

(sul)