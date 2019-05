Dieses Rehli entkam dem grausamen Tod nur knapp

In Heitenried FR konnte vor einigen Tagen Schlimmeres verhindert werden. Estelle Portner, die sich freiwillig für die Rehkitzrettung engagiert, wurde von einem örtlichen Bauer um Hilfe gebeten. Er wollte bald mähen, doch hatte er in den Tagen zuvor ein Reh in der Nähe seines Feldes gesichtet. Der Freiburger Landwirt befürchtete, das junge Rehe würde auf dem zu mähenden Feld liegen.

Mit ihrem Hund an der Leine machte sich also Estelle Portner sofort auf den Weg zum Feld des Bauers. Akribisch suchte sie das hohe Gras nach vergrabenen Rehkitzen ab. Und tatsächlich, mitten im Feld entdeckte die Freiburgerin ein kleines, süsses Reh.

Das Tier, das nur knapp dem Tod entronnen war, wurde an den Waldrand getragen. Dabei galt höchste Vorsicht: Hautkontakt muss vermieden werden, sonst könnte das Jungtier später von seiner Mutter verstossen werden. Beim Transport hat Portner das Reh deswegen in dicken Grasbüscheln transportiert, um es ja nicht zu berühren. Die Rettungsaktion war schliesslich ein grosser Erfolg: «Die Rehmutter ist sofort gekommen und hat ihr Kitz an einen sicheren Ort gebracht», erzählt die Frau berührt.

Nicht immer geht es gut aus

Doch nur wenige Tage später ging eine ähnliche Geschichte traurig aus. Estelle Portner sah von weitem Rotmilane über einem örtlichen Feld kreisen – sie hatte den traurigen Verdacht, dass hier ein Rehkitz vermäht worden war. Vor Ort bestätigte sich die Annahme. Im hohen Gras traf sie tatsächlich auf ein totes Rehli. Wieso wurde sie nicht auch hier vorgängig aufs Feld bestellt? «Zeit- und Geldmangel der Bauern sind die Hauptprobleme, weshalb es zu solchen Unfällen kommt», erklärt Portner.

(km)