Bergretter rückten so oft aus wie noch nie

2018 hatten die gut 500 Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Bern Arbe alle Hände voll zu tun. Die Spezialisten rückten 235 Mal aus – so oft wie noch nie zuvor und 60 Prozent öfter als letztes Jahr. Besonders häufig mussten die Helikopterrettungsspezialisten ausrücken: Mit 148 Rettungsaktionen leisteten sie rund 70 Prozent mehr Einsätze mehr als im bisherigen Rekordjahr 2011 mit 87 Einsätzen, wie der «Berner Oberländer» berichtet.

Vor allem Bergsteiger und Wanderer waren in Notsituationen geraten. 58 Prozent aller Rettungen entfielen auf diese. Für die Rettungsstation Lauterbrunnen gab es am meisten zu tun: Mit 41 Einsätzen steht diese klar an der Spitze, gefolgt von Grindelwald mit 29, Oberhasli mit 28 und Kandersteg mit 26 Einsätzen. Die Zweisimmer mussten nur zwei Einsätze leisten.





(pal)