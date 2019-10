Polizei schnappt notorische Nussdiebin

Freiburger Migros-Filialen wurden zwischen Juni 2018 und März 2019 von einer dreisten Nussdiebin heimgesucht. Insgesamt hatte es die Frau auf die Nüsse aus drei Migros-Filialen in der Region Freiburg abgesehen, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten. Die 70-jährige Rentnerin hatte bei all ihren Diebeszügen dieselbe Taktik angewandt: Sie riss die Verpackung auf, leerte die Ware in ihre Handtasche und machte sich aus dem Staub.

Umfrage Haben Sie schon einmal etwas geklaut? Ja, etwas Teures

Ja, aber nur Kleinkram.

Nein, das macht man nicht.

Allein in einer Filiale erbeutete die Frau so Nüsse im Wert von 355 Franken. Insgesamt stibitzte die Frau Nüsse für die stolze Summe von 910 Franken.

2000 Franken Busse zahlen

Doch die Klauerei lohnte sich im Endeffekt nicht: Die Rentnerin wurde geschnappt und nun mittels Strafbefehl von der Freiburger Staatsanwaltschaft zu einer Busse von 2000 Franken verurteilt. Zu dieser Summe muss sie noch 500 Franken Verfahrenskosten zahlen. Ob die Frau nun noch immer Lust auf Nüsse hat, ist nicht bekannt.

(km)