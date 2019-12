Rentiere sind Goldesel – zumindest an Weihnachten

Die Vorweihnachtszeit bedeutet für die Rentiere von Bauer Arnold Luginbühl viel Arbeit. Sie werden für Weihnachtsmärkte, Fotoshootings, Werbungen und Wanderungen gebucht. «Selbst im Januar werden sie noch immer für Fotoshootings gebucht», sagt Luginbühl.

Umfrage Welches ist kein Rentier vom Weihnachtsmann? Axel

Dasher

Dancer

Prancer

Vixen

Comet

Cupid

Donner

Blitzen

Rudolph

Eine kostspielige Angelegenheit: Für einen zweistündigen Auftritt am Weihnachtsmarkt mit einem Rentier muss man mit 1000 Franken rechnen. Luginbühl: «Man muss bedenken, dass ich die Tiere das ganze Jahr halte, füttere und transportiere.» Der Preis wirkt jedoch nicht abschreckend: «Die Geschäfte laufen gut.» Sogar so gut, dass der Mann aus Aeschi für den Winter ein zusätzliches Tier mietet.

Im Video erzählt Arnold Luginbühl, was alles auf die Rentiere in der Weihnachtszeit zukommt und was für eine Beziehung er zu den Tieren hat.

Rentier

(km)