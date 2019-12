Rentner fährt Fussgänger an – Führerschein weg

Ein 79-Jähriger war am Samstagabend kurz nach 17 Uhr in Oftringen AG mit dem Auto unterwegs. Der deutsche Staatsangehörige fuhr in Richtung Rothrist. Aus bisher ungeklärten Gründen kollidierte er bei seiner Fahrt mit einem 38-jährigen Mann, der einen Fussgänger überquerte. Der Rentner erfasste den Passanten frontal, dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert. Der verletzte Mann musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Führerscheinentzug

Dem Unfallfahrer wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein entzogen, wie die Kapo Aargau mitteilt. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache wurden aufgenommen.

(km)