«Anderswo sagt man dem Littering, in Biel Kunst»

Auf dem Bieler Bahnhofplatz kann man seit etwas mehr als einer Woche ein provisorisches Holzbaracken-Dörfchen erkunden: «Robert-Walser-Skulptur» heisst die 1300 Quadratmeter grosse, begehbare Plattform aus Paletten und Spanplatten, die der renommierte Berner Künstler Thomas Hirschhorn während zwei Monaten zusammen mit zahlreichen Bielerinnen und Bielern zu Ehren des 1956 verstorbenen Bieler Schriftstellers aufbaute.

Hirschhorn – der Künstler, der Christoph Blocher anpinkeln liess

Thomas Hirschhorns Arbeiten haben seit jeher angeeckt. Einen handfesten Skandal löste 2004 die Installation «Swiss-Swiss Democracy» im Schweizer Kulturzentrum Paris aus, wo er während einer Performance andeutungsweise das Konterfei des damaligen Bundesrates Christoph Blocher bepinkeln liess. Nach einer Welle der Empörung im Nationalrat wurden Pro Helvetia, die Hirschhorn unterstützt hatte, die Mittel gekürzt.

Hirschhorn sagt: «Meine Arbeit ist nicht auf Provokation ausgerichtet.» Er sei sich aber bewusst, dass dies zuweilen so verstanden werde – «immer in der Schweiz, sonst auf der Welt aber nicht». Er habe kein Problem, wenn sich jemand durch seine Werke provoziert fühle, so Hirschhorn. «Es ist aber nicht meine Intention.»

Um Walser, der zu Lebzeiten bei einem breiten Publikum verkannt blieb, heute aber als einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren gilt, dreht sich denn auch alles in Hirschhorns Kunst-Installation – mal mehr, mal weniger offenkundig: Die Wände sind voll mit handgeschriebenen Walser-Texten, in einer Bibliothek kann man Bücher von und über den Schriftsteller ausleihen, ein Altar huldigt ihm mit Dutzenden Wanderschuhen – Walser war ein leidenschaftlicher Spaziergänger.

Und doch ist die Skulptur alles andere als ein stilles Denkmal: Es gibt täglich Lesungen, Theaterstücke, Vorträge von Walser-Experten, Esperanto-Kurse, eine Bar, ein Kinderatelier, sogar Schach spielen kann man. Mit einem «Ort der Begegnung und des Austauschs», wie Hirschhorn seine Skulptur beschreibt, will er den Bielerinnen und Bielern Robert Walser näherbringen. Aber klappt das?

Robert-Walser-Sculpture

«Belebend», «wirr», «kopflastig»

Am Sonntagvormittag flanieren immer wieder vereinzelt Besucher über die Plattform. Einige können ihr durchaus Positives abgewinnen. «Der Bahnhof wird aufgewertet: Vorher war hier alles grau, jetzt herrscht mehr Leben», meint Laurin (23). Debora (32) wiederum gefällt das Interaktive der Installation: «Die Leute können mitmachen und ihre Meinung platzieren.» Auch die Durchmischung der Bevölkerungsschichten – das Kunstwerk beschäftigt Kunstschaffende wie Randständige – erntet Lob.

Daneben macht sich in den Bieler Köpfen aber vor allem eines breit: Ratlosigkeit. «Es ist schwierig, einen Zugang zum Ganzen zu finden», sagt Sandro (40). Die Fülle an Informationen und Möglichkeiten sei überfordernd. «Eine zentrale Aussage erschliesst sich auf den ersten Blick nicht.» Auch Debora hat Mühe, die Botschaft des Künstlers zu erkennen: «Das Ganze wirkt auf mich wirr und konzeptlos.» Ein älterer Herr meint kopfschüttelnd: «Diese Skulptur bringt mir Robert Walser überhaupt nicht näher. Dafür ist sie viel zu kopflastig.»

Heftiger fällt die Ablehnung in den sozialen Medien aus. In einer Seeländer Facebook-Gruppe erfährt die Skulptur einen regelrechten Shitstorm, wird als «Sauerei», «Schandfleck» oder «Verschwendung von Steuergeldern» betitelt. Zuweilen wird ihr sogar das Künstlerische abgesprochen. Eine Userin, die ein Bild des Altars gepostet hat, schreibt: «Überall wird über Littering geklagt, aber beim Bieler Bahnhof sagt man dem Kunst.»

Kritik als Kompliment

Hirschhorn, der in seinen über 30 Jahren als Kunstschaffender schon in New York, Paris, Venedig oder Wien ausgestellt hat, stören solche Äusserungen nicht. Mehr noch: Wenn jemand sage, was er mache, sei keine Kunst, fasse er das als «Kompliment» auf: «Es zeigt, dass meine Arbeit nichts Abgehobenes ist, das sofort als Kunst deklariert werden kann, sondern dass sie sich an den Alltag anbindet», sagt der 62-Jährige.

Kunst sei für ihn ein Werkzeug, um sich mit der Realität auseinanderzusetzen – und eben nicht, um sich von ihr abzuheben. Viele würden in der Kunst allerdings Ruhe und Ablenkung vom Alltag suchen. «Das bieten meine Werke bewusst nicht. Vielleicht ist es das, was die negativen Reaktionen auslöst», so der Installationskünstler.



Das sagt Künstler Thomas Hirschhorn zur Kritik an seinem Werk. (Video: sul)

Kunst für das nicht-exklusive Publikum

Es ist Hirschhorns erklärtes Ziel, mit seinen Arbeiten ein «nicht-exklusives Publikum» zu erreichen. Menschen also, die sich im Alltag nicht mit Kunst auseinandersetzen, die nicht ins Kunstmuseum gehen. Seit vielen Jahren setzt er deshalb auf Holz, Karton, Plastikfolie, Klebeband oder Styropor. «Es sind Materialien ohne künstlerischen Mehrwert, die alle kennen und benutzen und die deshalb niemanden einschüchtern», sagt Hirschhorn. Daher seien sie geeignet, ein breites Publikum anzusprechen.

Hirschhorn weiss natürlich längst, dass es gerade diese Billigmaterialien sind, die manche davon abhalten, seine Werke als Kunst anzuerkennen. «Ich will einen Dialog schaffen, was Kunst ist und was sie heute leisten soll», erklärt er.

Mit der Robert-Walser-Skulptur dürfte ihm dies gelingen. Ebenfalls auf gutem Weg ist sein Anliegen, das «nicht-exklusive» Publikum, das sich tagsüber am Bahnhof herumtreibt, in sein Kunstwerk zu integrieren: Anstatt auf den Bahnhofbänkli genossen am Sonntagvormittag einzelne Randständige auf einem der mit braunem Klebeband überzogenen Sofas ihr morgendliches Dosenbier.