«Mr. Oooorder» kommt nach Interlaken

Der frühere britische Parlamentspräsident tritt Mitte Januar 2020 am Alpensymposium in Interlaken BE auf. John Bercow wurde mit seinen «Order!»-Rufen weltberühmt. Auch scheute sich der politische Schiedsrichter Englands nicht davor, hochrangige Politiker in die Schranken zu weisen, So wurde der einstige Premierminister David Cameron von Bercow resolut zum Schweigen gebracht, dem aktuellen Premierminister Boris Johnson mahnte er zu mehr Anstand.

Eigentlich prädestiniert für Memes: Der frühere britische Parlamentspräsident John Bercow, Eigentlich prädestiniert für Memes: Der frühere britische Parlamentspräsident John Bercow,

Auf den Mann, der trotz heftigen Debatten mit viel Humor für Ruhe und Ordnung sorgte, freut man sich nun in Interlaken. Bercow sei von Alpensymposium-Gründer Oliver Stoldt nach Interlaken eingeladen worden, teilten die Veranstalter mit. Das zweitägige Alpensymposium, ein Unternehmer-Anlass für «Wissenstransfer und Networking» findet vom 14. bis 15. Januar 2020 statt.

Weitere Prominenz

Weitere prominente Rednerin ist die ehemalige Uno-Chefanklägerin Carla del Ponte. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Ayesha Khanna, Expertin Smart Cities & New Work, CivicLab-Gründerin Anja Wyder Guelpa, Cirque-de-Soleil-Artist Christian Lindemann, die gelähmte deutsche Radsportlerin Kristina Vogel sowie die Juristin Kai Leonie Tschan, die Hüttenwartin wurde.



(miw / sda)