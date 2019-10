Rund 50 Hooligans von Berner Polizei abgeführt

Das Spiel zwischen dem BSC Young Boys und Feyenoord Rotterdam verlief am Donnerstagabend relativ störungsfrei. Nach der Partie stand die Berner Kantonspolizei mit einem Grossaufgebot bis in die frühen Morgenstunden in der Stadt im Einsatz. Verschiedene Personengruppen suchten immer wieder die Konfrontation mit Anhängern der gegnerischen Mannschaft. Dabei kam es zu mehreren Auseinandersetzungen und Schlägereien zwischen den Fans.

Schon vor dem Spiel kam es zu einzelnen Krawallen zwischen den Anhängern. Dabei wurden 29 Männer und vier Jugendliche von der Polizei angehalten. Im Nachgang zum Spiel musste die Polizei ebenfalls einschreiten und in der Folge 16 weitere Personen anhalten.

Mehrheitlich Feyenoord-Fans angehalten

Die angehaltenen Personen sind mehrheitlich Anhänger von Feyenoord Rotterdam, teilt die Kapo Bern mit. 45 Personen konnten noch im Verlauf der Nacht die Polizeiwache wieder verlassen. Die vorläufig Festgenommenen müssen mit Anzeigen wegen Verstössen gegen das Waffengesetz und wegen Landfriedensbruch rechnen.

Jetzt sind die Feyenoord-Hooligans in Bern

(km)