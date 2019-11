SCB-Werbung sorgt für unfreiwillige Lacher

Nimmt sich der kriselnde SC Bern gerade selbst auf die Schippe? Diesen Eindruck vermittelt auf den ersten Blick ein Sujet aus der aktuellen SCB-Werbekampagne, die unter anderem auf den Trams und Bussen von Bernmobil zu sehen ist: «Fahrt bitte niemals so, wie wir spielen», werden die Verkehrsteilnehmer gemahnt.

Was als Anspielung auf Härte und Kompromisslosigkeit auf dem Eis gedacht ist, sorgt bei der aktuellen Tabellensituation des SCB – als Zehnter liegt er unter dem Strich – für unfreiwillige Lacher in den sozialen Medien. Getreu der Auslegung: Fahrt bitte nicht so schlecht, wie wir spielen!

Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist, gebt der Person ein Bier aus! 😂 @scbern_news pic.twitter.com/Z9J9QebbO7 — Hockey News Schweiz (@hns_2015) 16. November 2019

Immerhin: Nach vier Niederlagen in Serie gaben die Mutzen am Wochenende beim 2:1-Sieg gegen die ZSC Lions ein Lebenszeichen. Zeigt die Formkurve weiter nach oben, dürfte auch die Werbung in Bälde wieder richtig interpretiert werden: nämlich als «unmissverständliche Kampfansage an die Konkurrenz auf dem Eis » (Zitat der Werbeagentur) – und nicht als selbstironischer Wink.

(sul)