SVP-Hess reisst Frauenstreik-Plakat runter

Ein Frauenstreik-Plakat hing am Rednerpult des Stadtrats, als sich dieser am Donnerstagabend versammelte. Das Plakat war vor Beginn der Sitzung angebracht worden. Sieben der acht Parteien wollten damit auf den Frauenstreik am Freitag aufmerksam machen. Die SVP-Fraktion hatte beschlossen, das Plakat zu tolerieren, auch wenn sie nicht eingewilligt hatte. Wie SVP-Fraktionschef Alexander Feuz mitgeteilt hatte, sollte es keine Störaktionen gegen das Plakat geben.

Erich Hess riss das Plakat mehrmals herunter

Wie das Newsportal Nau berichtet, machte das Frauenstreik-Plakat SVP-Politiker Erich Hess rasend vor Wut. Er hielt sich nicht an den gemeinsamen Fraktionsbeschluss und hängte das Plakat mehrfach ab – zum Entsetzen der Anwesenden.

Hess sah im Plakat einen Verstoss gegen die politische Neutralität des Parlaments, weshalb er es immer wieder entfernen wollte. Nach einigem Hin und Her gab Hess schliesslich auf und liess das Plakat in Ruhe.

Beleidigung gegenüber Frauen und Männern

Auch SVP-Stadtrat Henri Beuchat hatte ein Problem mit dem Frauenstreik-Plakat. Er überdeckte bei jedem seiner Voten das Frauenstreik-Plakat mit der Schweizer Fahne. Die Provokation ging auch dem eigenen Fraktionschef zu weit. Beuchat hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zum Frauenstreik geäussert und die Streikenden als «laut und verbissen rebellierende Frauen» bezeichnet.

Das Frauenstreik-Plakat wurde im Voraus von Stadtratspräsident Philip Kohli (BDP) bewilligt und die Fraktionen wurden darüber informiert. Damit sollte «ein Zeichen gesetzt und auf die noch nicht erreichte Gleichstellung aufmerksam gemacht werden». Das Abhängen des Plakates sei laut Kohli eine Beleidigung gegenüber allen Frauen und Männern, die für die Gleichstellung stehen.

(km)