Sadomaso-Fotograf zu 8 Monaten bedingt verurteilt

Der Vorfall ereignete sich im September 2018: Ein 50-Jähriger Fotograf aus dem Oberaargau und ein 15-jähriger Bub trafen sich zu einem Fotoshooting in einem Wald bei Günsberg SO. Dieses verlief für den Teenager schmerzhaft: Der Mann fesselte ihn zunächst an einen Baum und befestigte Metallklammern an seinen Brustwarzen. Später in der Wohnung band er den Bub an eine Leiter, peitschte ihn mit einem Hanfseil und boxte ihn wiederholt in den Bauch. Die ganze Tortur hielt der Fotograf auf Video fest.

Diese Woche nun musste sich der Mann vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten. Ihm werden mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind vorgeworfen. In der Anklageschrift sind ferner die Straftatbestände «Pornografie» und «Gewaltdarstellungen» aufgelistet. Im Haus des Beschuldigten fand die Polizei sechs Festplatten mit pornografischen Videos und Fotos, darunter auch «virtuelle Kinderpornografie».

3000 Franken Genugtuung an Opfer

Der Beschuldigte, der aus seinen sadomasochistischen Vorlieben keinen Hehl machte, gab dagegen an, dass die Praktiken im Wald und in der Wohnung in gegenseitigem Einverständnis stattgefunden hätten. Zudem, so sein Verteidiger, habe der Junge bei den Voruntersuchungen ausgesagt, dass das Fotoshooting keinen sexuellen Kontext gehabt habe.

Der Staatswanwalt forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 9 Monaten und eine Busse von 10’800 Franken.

Das Gericht verurteilte den Beschuldigten schliesslich wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern zu einer bedingten Gefängnisstrafe von acht Monaten und 15 Tagen. Dies bei einer Probezeit von drei Jahren. An das Opfer muss der Mann 3000 Franken Genugtuung bezahlen.

