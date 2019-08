Dubiose Verkäufer drehen Bewohnern Salt-Abos an

Im Berner Gäbelbach-Quartier gingen im Februar mehrere Vertreter in Salt-Uniformen von Tür zu Tür. Die Verkäufer klingelten in den Wohnsilos und versuchten, die Bewohner mit flinker Zunge von einem ihrer Angebote zu überzeugen. Die schnellste Internetverbindung der Schweiz, Apple TV mit 250 Sendern und einen Festnetzanschluss für insgesamt 40 Franken im Monat – ein lukrativer Deal. Das dachte sich auch eine 20 Minuten-Leserin, als der Salt-Mann vor ihrer Türe stand und ihr dieses Angebot unterbreitete.

Was kann man tun, wenn man von einem Konzern andauernd vertröstet wird?



Wenn man von einem Grosskonzern immer wieder hingehalten wird, sind einem oftmals die Hände gebunden. Trotzdem hat man als Kunde einige Rechte, die den Prozess beschleunigen können. «Als Kunde sollte man, wenn man nicht mehr weiterkommt, die Schlichtungsstelle Ombudscom (ombudscom.ch) einschalten», sagt Telekom-Experte Ralf Beyeler. Die Ombudscom ist für den Kunden gratis, ein Verfahren kostet den Anbieter jedoch eine Stange Geld. Dieser ist gesetzlich dazu verpflichtet, bei dieser Schlichtungsstelle mitzumachen. «Oftmals ist es für die Anbieter billiger, die Anliegen der Kunden zu berücksichtigen, als ein Verfahren über die Ombudscom einzugehen. Meistens lenken die Anbieter dann ein», rät Beyeler.

Eigentlich hatte die 33-Jährige nicht vor, ihr Abo zu wechseln. Doch der Verkäufer liess nicht locker und versprach ihr das Blaue vom Himmel. «Er versicherte mir, dass er das Paket persönlich bei mir installieren werde und behauptete, dass man Apple-TV auch mit meinem Samsung-Handy bedienen könne», so die Leserin.

Ihrem Mann sei es zudem wichtig gewesen, dass man im TV auch türkische Sender empfangen könne. Diese sind jedoch im Standard-Angebot nicht inbegriffen und kosten zusätzlich. «Der Verkäufer telefonierte daraufhin angeblich mit seinem Chef und versicherte mir, dass wir sechs türkische Sender zum normalen Preis empfangen könnten», erinnert sich die Frau. Alles erstunken und erlogen, wie sich später herausstellt.

Falsche Versprechen

Als die Frau wenige Monate später ihr Paket erhielt, versuchte sie vergeblich den Verkäufer zu erreichen, damit er die neuen Gadgets installiert: «Der Arbeiter ging nie ans Telefon», so die Bernerin. Als die Leserin im Salt-Shop bemerkte, dass die Versprechungen des Verkäufers nur heisse Luft waren, fühlte sie sich hintergangen.

Die Leserin meldete sich darauf beim Kundendienst von Salt: «Dort wurde mein Anliegen aufgenommen und angeblich dem Vorgesetzten weitergeleitet.» Mehr sei jedoch nicht passiert. «Seit April habe ich sicher 20 mal beim Kundendienst angerufen, um das Abo zu künden», so die Leserin. Jedes Mal habe man ihr gesagt, dass sie sich gedulden solle und sie 200 Franken bezahlen müsse, um das Abo zu künden. Für die Frau nicht hinnehmbar. Auch andere Familien aus dem selben Wohnhaus schlossen das Abo wegen falscher Versprechen der Verkäufer ab.

Salt gesteht Fehler ein

Auf Anfrage von 20 Minuten gibt Salt zu, dass in diesem Fall «tatsächlich einiges nicht gut gelaufen» sei. Der Kontakt habe im Rahmen eines Pilotprojekts stattgefunden, bei dem Salt eine externe Firma engagiert habe, um eines ihrer Angebote bei den Kunden zu Hause zu präsentieren. «Aufgrund der Ergebnisse aus diesem wenige Wochen dauernden Test entschieden wir uns dann aber, die Zusammenarbeit mit dem externen Anbieter aus Qualitätsgründen zu beenden», sagt Salt-Sprecherin Viola Lebel. Man bedaure die schlechte Erfahrungen der Leserin und werde mit ihr Kontakt aufnehmen, um die Situation zu bereinigen.

Experte rät keine Abos an der Haustüre abzuschliessen

Telekom-Experte Ralf Beyeler überrascht diese Verkaufs-Strategie nicht: «Viele Kunden sehen keinen Anlass, ihr Abo von sich aus zu wechseln. Für ein Telekom-Unternehmen ist es deswegen schwierig, mit etablierten Mitteln neue Kunden zu gewinnen.» Deswegen würden einige Firmen auf Verkäufer zurückgreifen, die die Kunden mit Argumenten überrumpelten. «Mit dieser Methode kann die Firma Leute erreichen, die von sich aus niemals einen Vertrag abschliessen würden», so Beyeler.

Diese Verkäufer würden ihren Lohn in der Regel nur erhalten, wenn sie eine gewisse Anzahl an Abo-Abschlüssen erzielten. Der Telekom-Experte rät deshalb, grundsätzlich nie auf einen Verkäufer einzugehen, der einem an der Haustüre etwas verkaufen will. «Diese Verkäufer arbeiten für Provisionen und wollen einen um jeden Preis dazu bringen, ihr Produkt zu kaufen», weiss Beyeler. «Oftmals fährt man damit schlecht.»

