Sandkasten soll Grenchner Alki-Problem lösen

Für 8300 Franken hat die Stadt Grenchen auf dem Marktplatz einen Sandkasten errichten lassen, um das dortige Alki-Problem zu lösen und die Stadt attraktiver zu machen. Nicht alle sind jedoch vom Projekt begeistert.

Marc H.* etwa will seine Kinder nicht im Sandkasten spielen lassen. «Gestern beim Vorbeilaufen habe ich auf dem Spielplatz mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie Alkohol konsumieren», erzählt H. Auch andere Eltern wollen ihre Kinder nicht zu diesem Spielplatz bringen, so der besorgte Vater. «Ich habe Angst, dass diese Personen ihre Bierflaschen im Sandkasten zurücklassen und meine Kinder sich an den Glassplittern verletzen.» Nicht nur er hat Zweifel gegenüber dem Projekt.

«Zukünftiges Katzen- und Hundeklo»

Die Grenchner Facebook-Community reagiert auf den Sandkasten am Marktplatz mit Spott und Häme. Viele User halten den Sandkasten für einen schlechten Witz und eine unnötige Investition der Gemeinde. Andere befürchten, dass er bald als zukünftiges Katzen- bzw. Hundeklo dienen könnte. Den allermeisten sticht jedoch die enorme Summe ins Auge. Sie finden, dass die Gemeinde für diesen hohen Betrag mehr für die Kinder hätte tun können und sehen nicht ein, wie dieses Projekt Grenchen helfen sollte.

Stadtbaumeister Aquil Briggen erklärt die Kosten: «Allein der Spielbagger in der Mitte des Sandkastens kostet uns 1500 Franken.» Weitere 1000 Franken seien für Sand und Beton hinzugekommen. Der Kasten und die Abdeckung hätten 2800 Franken gekostet. Insgesamt stehe man bei 8300 Franken. «10'000 Franken wurden budgetiert, wird sind darunter geblieben», so Briggen.

«Es geht darum, den Marktplatz attraktiver zu machen»

François Scheidegger (FDP), Stadtpräsident von Grenchen, steht hinter dem Sandkasten. «Es geht darum, den Marktplatz als Ganzes attraktiver zu machen. Das war uns schon lange ein Anliegen», sagt Scheidegger. Die Stadt habe bereits verschiedene Versuche unternommen, um das Ansehen des Platzes aufzupolieren. Der Sandkasten sei der nächste Schritt und soll auch Kinder ansprechen. «Das alles ist im Sinne eines Versuchs», sagt der Stadtpräsident, «mit dem Nebeneffekt, dass die Randständigen, die Probleme verursachen, sich nicht mehr dort aufhalten werden.»

Der Fokus bei der Angelegenheit liege auf dem Marktplatz. «Der Sandkasten ist ein relativ billiges Testobjekt», sagt Scheidegger weiter. Wenn er gut ankomme, behalte man ihn, wenn nicht, komme er weg. «Wenn wir es nicht probieren, dann wissen wir auch nicht, ob es funktionieren kann», so der Stapi. Die Polizei würde nun ein noch wachsameres Auge auf den Spielplatz richten und schauen, ob die Regeln befolgt würden. Scheidegger: «Ich hoffe, dass der Sandkasten den Kindern gefällt und er Grenchen zu mehr Glanz verhelfen wird.»



