Sanitätspolizei setzt zum Cowboy-Boogie an

Die Schweizer Polizeien und Rettungsdienste werden der Challenges nicht müde: Nachdem im Rahmen der Tetris-Challenge der komplette Inhalt der Einsatzfahrzeuge in strenger Tetris-Auslegeordnung per Drohne fotografiert wurde, tanzen die Korps nun um die Wette.

Git-up-Challenge heisst der aktuelle Trend aus den USA, in Anlehnung an den Country-Ohrwurm «The Git Up» von Blanco Brown, bei der Spitalbelegschaften, Polizeibeamte oder Altersheim-Bewohner Hoedown und Cowboy Boogie tanzen. Den ersten Schweizer Beitrag lieferten Ende September zwei Sanitäter von Schutz & Rettung Zürich. Seither haben zahlreiche Korps ein Tänzchen hingelegt. So auch der Rettungsdienst Winterthur, der seinerseits am 4. Oktober die Sanitätspolizei Bern herausgefordert hat.

Mit etwas Verspätung haben die Berner nun die Challenge eingelöst und ein Tanzvideo auf Facebook gepostet. «Unser neu gegründetes Sano-Dance-Ensemble hat während der dienstfreien Zeit vollen Einsatz geleistet», schreiben die Berner Rettungskräfte an die Adresse ihrer Winterthurer Kollegen. Diese loben die Berner für ihren «Sano-Dancemovie»: «Eure Gemütlichkeit hat sich ausbezahlt. Welch coole Berner-Moves!»

(sul)