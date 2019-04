Schelm warnt vor Blitzer – und macht sich strafbar

«Hier könnte Ihr Radar stehen», heisst es auf dem Schild, das an der Sumiswaldstrasse in Grünenmatt bei Lützelflüh steht. Und tatsächlich: Nur wenige Meter weiter wartet ein mobiler Blitzer auf Temposünder. «Huere witzig», fand ein Leser-Reporter, der am Sonntag die Strasse passierte und sich einen Schnappschuss nicht verkneifen konnte.

Keine Freude am Schild hat dagegen die Kantonspolizei Bern. Ein solches Vorgehen sei verboten und damit strafbar, sagt Sprecher Dino Dal Farra auf Anfrage. Er verweist auf Artikel 98 des Strassenverkehrsgesetzes, wonach mit einer Busse bestraft wird, «wer öffentlich vor behördlichen Kontrollen im Strassenverkehr warnt». Widerhandlungen würden mittels Anzeige der Justiz rapportiert.

Bei der Polizei ging am Montagmorgen eine Meldung zu besagtem Warnschild ein. «Nach Abklärungen vor Ort wurde das genannte Schild sichergestellt und dem mutmasslichen Urheber eine Anzeige in Aussicht gestellt», so Dal Farra.

(sul)