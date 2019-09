Erich Hess nickt im Parlament ein

Erich Hess (38) tanzt auf vielen Hochzeiten: Als Nationalrat, Grossrat und Stadtrat, Funktionär und Unternehmer ist der Berner SVPler tätig. Werden all diese Aufgaben dem gemütlichen Berner doch langsam aber sicher etwas zu viel?

Am Dienstagnachmittag, in der Herbstsession des Grossen Rats von Bern fielen Hess nämlich die Augen zu. Ein Teil der Debatte am frühen Nachmittag versäumte er schlafend in seinem Sessel.

Beugen Sie sich so übers Handy, Herr Hess?

Angesprochen auf das Beweisfoto, wiegelt der Politiker zunächst ab: «Ich habe mich wohl nur übers Handy gebeugt.» Schliesslich aber gibt er zu, über den Mittag viel und gut gegessen zu haben, vielleicht sei er deshalb etwas müde geworden. Und er verteidigt sich: «Ich bin aber sicher längst nicht der Einzige, der während einer Session eingenickt ist.» Zu seinen politischen Gegenspielern, die das Foto geschossen haben, meint er angriffslustig: «Von denen könnte man ruhig auch mal Fotos schiessen...»

Jetzt, durch den Weckruf von 20 Minuten, dürfte sich der SVPler bereits wieder aktiv an den Debatten beteiligen. «Ich habe übrigens keine Abstimmung verpasst und stets abgestimmt», sagt Hess. «Ja, schlafwandelnd», meinen Ratskollegen lachend.

(miw)