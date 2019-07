Schon wieder Mann in Berner Aare ertrunken

Kurz nach 19 Uhr am Donnerstag wurde die Kantonspolizei Bern darüber informiert, dass beim Schönausteg in Bern eine Person in der Aare treibe und offenbar in Not sei. Umgehend wurden unter

anderem mehrere Polizeipatrouillen sowie die Sanitätspolizei aufgeboten.

Kurz darauf ging eine weitere Meldung ein, dass Passanten beim

Schwellenmätteli einen leblosen Mann aus der Aare geborgen hätten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren anwesende Personen bereits dabei, dem Mann Erste Hilfe zu leisten.

33-jähriger Ägypter aus dem Kanton Bern

Obwohl die Rettungskräfte, darunter ein eingetroffener Notarzt und ein Ambulanzteam, die lebensrettenden Sofortmassnahmen umgehend weiterführten, konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch vor Ort verstarb. Es handelt sich um einen 33-jährigen Ägypter, der im Kanton Bern wohnhaft war.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen ist von einem Unfall auszugehen. Weitere Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Todesursache sind im Gang.

Erst am Mittwochabend wurde in Muri bei Bern ein 66-jähriger Schweizer leblos Mann aus der Aare geborgen. Hierbei lag ein medizinisches Problem im Vordergrund.

