Schon wieder schliesst eine Desperado-Filiale

Im letzten November meldete die Restaurantkette Desperado Konkurs an; neun der zwölf Filialen mussten schliessen. Nachdem auf Ende Februar auch der Standort Zürich-West seinen Betrieb einstellte, blieben nur noch die Franchise-Unternehmen in Moosseedorf BE und Gerlafingen SO übrig.

Per Ende April schliesst nun auch das Lokal in Moosseedorf, wie es auf Facebook mitteilt. «Wir haben sehr viel Engagement, Herzblut und Leidenschaft in das Familienunternehmen gesteckt und bedauern diesen Schritt sehr», schreiben die Betreiber.

Unverhältnismässige Investitionen

Sie betonen, dass der Entscheid nichts mit dem Konkurs der Desperado-Gruppe zu tun habe. Vielmehr sei man an die Grenzen des 170-jährigen Gebäudes gestossen. Zahlreiche Investitionen in Elektroinstallationen, Sanitäreinrichtungen sowie Heizung und Küche wären künftig notwendig gewesen. «Diese Kostenpunkte sind für den Betrieb und in Anbetracht des alten Gebäudes unverhältnismässig hoch.»

Als weitere Gründe für die Schliessung nennen die Betreiber das veränderte Konsumverhalten der Gäste sowie die zunehmend schwierigere Mitarbeiterrekrutierung. «Aus diesen Gründen sehen wir zukünftig eine Umnutzung der Liegenschaft als die geeignetste Lösung.»

Damit verbleibt in Gerlafingen die letzte Desperado-Filiale.

(sul)