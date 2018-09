Erneut steckte Auto zwischen Barrieren fest

Bei der Bahnschranke in Interlaken häufen sich die Meldung «eingesperrter» Autos. So wurde am Samstagnachmittag beim dortigen Westbahnhof erneut ein Lenker mit seinem Wagen von den Barrieren auf den Gleisen eingeschlossen.

Nur dank einem ausgeklügelten System der BLS habe man Schlimmeres verhindern können, berichtet die «Jungfrau Zeitung». Dank der eher neueren Raumüberwachung beim Bahnübergang sei man im Bahnhof sofort über den festsitzenden BMW informiert worden. Der startbereite Golden-Pass-Zug wurden am Losfahren gehindert, da durch das alarmierte System keine Fahrerlaubnis erteilt wurde.

Diverse Vorfälle in den vergangenen Monaten

Diese Sicherheitsmassnahme ist die Folge von mehreren ähnlichen Zwischenfällen in der Vergangenheit: Erst im vergangenen Mai wurde der Mini eines Mannes auf den Gleisen zwischen den Bahnschranken blockiert. Und im August 2017 konnte eine Tragödie nur dank dem beherzten Eingreifen von Passanten verhindert werden. Ein Auto mit ausländischem Kontrollschild befand sich zwischen den geschlossenen Schranken beim Bahnübergang in der Marktgasse. Fussgänger, die wild schreiend aufs Gleis rannten, konnten damals die Barriere anheben, damit das Auto wegfahren konnte.

Der Touristenort Interlaken verfügt über zwei Bahnhöfe, die knapp zwei Kilometer weit auseinanderliegen. Die Bahnstrecke dazwischen führt mitten durch den belebten Ort und weist mehrere gesicherte Bahnübergänge auf.



