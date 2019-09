Schrotgewehr und Mistgabel gegen Hanfdieb

Ein Bauernhof in Niedermuhlen BE, der Hanf als angebliches Schweinefutter anbaute, wurde nachts von Hanfdieben heimgesucht. Die Situation eskalierte in dieser Oktobernacht im Jahr 2016 vollends – am Dienstag standen die Parteien darum vor Gericht. Der Landwirt hatte mit einem Kollegen das Hanffeld bewacht und ertappte die Diebe auf frischer Tat, ging aus der Verhandlung hervor, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Die Langfinger wurden durch das Feld gejagt. Zunächst schoss der Landwirt mit Gummischrot auf die Diebe, später mit Bleischrot. Einer der Eindringlinge konnte gefasst werden und landete schwer verprügelt und mit Kabelbindern für einige Stunden gefesselt im Keller des Hofes. Er habe Schläge mit dem Gewehrkolben und einem Baseballschläger erhalten. Dem Mann wurde zudem mit einer Mistgabel die Hand durchbohrt.

Zu viel THC

Erst nachdem sich Täter und Opfer darauf einigten nicht zur Polizei zu gehen, wurde er frei gelassen. Die Polizei erfuhr erst einige Zeit später vom Vorfall, als sie auf dem Hof eine Hausdurchsuchung durchführte. Dies weil ihr gemeldet wurde, dass die Landwirte Drogenhanf anpflanzen würden. Dabei sei der Vorfall ans Licht gekommen – und auch, dass der Hanf ein zu hoher THC-Wert aufwies.

Die Staatsanwältin forderte eine Gefängnisstrafe von 61 Monaten für den Bauern. Für seinen Kollegen eine bedingte Gefängnisstrafe. Die beiden Verteidiger verlangten für ihre Mandanten Freisprüche in allen Anklagepunkten. Das Gericht wird das Urteil am Mittwochnachmittag fällen.

(cho)