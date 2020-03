Schüler und Lehrer dürfen Zimmer nicht verlassen

Am Samstag wurde bekannt: Die Coronaviren haben in Mailand (I) eine 21-jährige Bielerin befallen. Diese Infizierung verursacht im Umfeld der jungen Frau nun einen Schneeballeffekt: Nebst Angehörigen wurden auch 45 Mitschüler und neun Lehrer der Erkrankten von den Behörden in Quarantäne gestellt. Die 54 Personen der Technischen Fachschule müssen bis 14. März zuhause bleiben. Das Berner Kantonsarztamt hat dies offiziell verfügt. «Die Verfügung ist für alle verbindlich», sagt Gundekar Giebel, Mediensprecher der Berner Gesundheitsdirektion – «wer sich nicht daran hält, dem droht ein juristisches Nachspiel.»

Was, wenn man sich nicht vorbereitet hat?

Die Bieler Schüler und Lehrer sind nun also – egal ob infiziert oder nicht – für die nächsten zwei Wochen zuhause eingesperrt. Für sie alle gilt: Sie müssen sich stets in einem abgeschlossenen Zimmer aufhalten. Sollten sie diesen Raum verlassen müssen, dürfen sie dies nur mit dem Tragen einer Schutzmaske tun. Eine exponentielle Zunahme möglicher Verdachtsfälle will man mittels «Hausarrest» verhindern: «Wir müssen versuchen, das Ganze möglichst rasch einzudämmen», sagt Giebel.

Für viele der betroffenen Lehrer und Schüler dürfte die Verfügung des Kantons überraschend gekommen sein. Nicht alle werden wohl bereits genügend ausgerüstet sein. Doch zuhause hungern soll niemand: «Die Gemeinde ist zuständig, Betroffene bei Engpässen ausreichend zu versorgen», sagt Giebel.

Ausnahmezustand an Bieler Schule

An der Technischen Fachschule in Biel herrscht am Sonntag nun ebenfalls Ausnahmezustand: «Wir haben einiges zu organisieren», sagt Sabine Kronenberg, Sprecherin der Schule. Am Montag sollen nämlich alle übrigen Klassen normal unterrichtet werden – dies trotz des Ausfalls von neun Lehrern. Man greife nun auf Stellvertretungen zurück, vielleicht würde man auch einzelne Klassen zusammenlegen müssen.

(miw)