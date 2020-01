35-Jähriger schiesst nach Streit auf Mann

Am 22. November 2019 kam es bei einer Haltstelle in Bümpliz zu einer Schussabgabe. Dabei wurde ein Mann verletzt. Nun hat sich der mutmassliche Täter der Polizei gestellt, wie die Kapo Bern mitteilt. Der 35-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Mann konnte kurz nach der Tat als Verdächtiger identifiziert werden. Allerdings war damals der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt und konnte trotz umfangreicher Nachforschungen nicht eruiert werden. Der Mann wendete sich schliesslich selbstständig an einen Rechtsbeistand und stellte sich der Polizei.

Gemäss Ermittlungen der Polizei hatten sich sich der 35-Jährige und das Opfer gekannt und der Tat war eine Meinungsverschiedenheit vorausgegangen.

«Das Opfer hämmerte an die Tramtüren»

Eine junge Anwohnerin beobachtete den Vorfall im November: «Ich wurde durch die Polizeisirenen geweckt.» Es sei schon krass, was da passiert sei. Ein Augenzeuge erzählt, er habe einen Knall gehört. «Ein paar Sekunden später sah ich einen jungen Mann, der am Bein verletzt war.» Gleichzeitig sei ein Tram an der Haltestelle angekommen. «Er schrie, dass die Tramtür aufgehen solle, und hämmerte an die Tür.» Diese habe sich geöffnet und der Verletzte sei ins Tram gestiegen und davongefahren.



Ein Augenzeuge berichtet, was er erlebt hat. (Video: 20Minuten/Raphael Casablanca)



(fur)