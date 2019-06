Schweizer Künstler sprayt Graffiti vor dem Eiffelturm

In Paris ist am Freitag das Projekt Beyond Walls für den in Bulle FR wohnhaften Schweizer Künstler Saype gestartet. 600 Meter lang und 25 Meter breit ist das immense Graffiti-Kunstwerk aus zwei ineinander greifenden Armen.

Das Kunstwerk symbolisiert einen Händedruck der Solidarität, aber es soll auch die rettende Geste für Immigranten darstellen, wie die Zeitung «Le Matin» berichtet.

Rund zwei Tage lang war das Werk des Künstlers vor dem Eiffelturm zu sehen. Danach waren die 1200 Liter biologisch abbaubare Farben nicht mehr sichtbar.

(km)