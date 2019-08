Schweizer Rap-Star entwirft Modekollektion

Bei Pronto läufts derzeit wie geschmiert: Nach seinem Auftritt am Openair Frauenfeld durfte der Solothurner Rapper mit ghanaischen Wurzeln gleich drei goldene Schallplatten in Empfang nehmen (10’000 verkaufte Einheiten) – unter anderem für seinen Durchbruch-Hit «Clean» aus dem Jahr 2017, der auf Youtube mittlerweile 2,3 Millionen mal geklickt wurde. Auch bei jüngeren Songs wie «Side Walk» oder «Lessly Finessly» steht der Zähler bei mehreren hunderttausend Aufrufen.

Senyo Mensah, so Prontos bürgerlicher Name, könnte sich also getrost ein wenig auf seinen Lorbeeren ausruhen. Daran denkt der 26-Jährige aber nicht im Traum: Nicht nur haut er weiterhin Track um Track raus – jetzt ist er auch noch unter die Modezaren gegangen. Im Rahmen einer limitierten Mini-Kollektion hat er zusammen mit seiner Crew, der 419 Finesse Gang, zwei Shirts, eine Trainerjacke und einen Hoodie entworfen. Weitere Entwürfe sind bereits in Planung.

Etwas zum Anfassen

«Viele Fans haben mich gefragt, wann es endlich einmal ein Merchandise-Produkt von mir und meiner Gang gebe», sagt Pronto. In Zeiten von Streamingportalen verschwinden physische Produkte zunehmend. Auch Prontos Ende 2018 erschienenes Album Europe ist nur digital erhältlich. «Mit der Kollektion will ich den Leuten etwas geben, das sie anfassen können.»

Der Shootingstar der Schweizer Hip-Hop-Szene ist bekannt für seine geschmackvollen, zuweilen auch extravaganten Outfits. Bei seinen Eigenkreationen handelt es sich um Basicstücke mit flippigen Eyecatchern, vor allem in Gestalt prominent platzierter Pronto- und Finesse-Logos. «Mir war wichtig, Kleider zu entwerfen, die ich selber auch tragen würde», so der Rapper. Die Kleider lässt er zum Teil in China, zum Teil in Istanbul produzieren.

Nächste Single Ende Monat

Pronto-Fans dürfen sich jedoch nicht nur auf modische, sondern auch auf weitere musikalische Highlights freuen. Aktuell plane er die nächsten Single-Auskopplungen. «Der nächste Track wird voraussichtlich Ende August oder Anfang September veröffentlicht», verrät er. Das nächste Album erscheine frühstens Anfang 2020.

Prontos Kollektion ist ab Freitag online unter wearfinesse.com erhältlich. Auch bei einzelnen Auftritten wird man die Kleidungsstücke beziehen können. Die Shirts kosten zwischen 40 und 50 Franken, die Trainerjacke und der Hoodie um die 100 Franken.



(sul)