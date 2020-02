So lästern Schweizer über ihre Heimat ab

Die Schweiz sei zu teuer, die Leute zu verklemmt und der Käse zu käsig: Als ein Youtuber mit belgischen Wurzeln Passanten in Bern fragte, was sie an der Schweiz störe, kamen die Antworten wie aus der Pistole geschossen. Interviewer David Wuyts zeigt sich teils bass erstaunt, wie spontan die Befragten mit ihm lästern. Doch seht selbst.. im Video!

Umfrage Sind Sie manchmal auch unzufrieden mit der Schweiz? Ja, täglich stört mich etwas!

Manchmal bis selten.

Eigentlich nicht.

Nie!!

