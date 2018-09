Person wird schwer verletzt und stirbt

In der Nacht auf Sonntag um circa 00.50 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern eine schwer verletzte Person am Bahnhof in Tramelan im Berner Jura gemeldet. Diese Person verstarb noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden.

Eine Person wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Zur Stunde werden keine weiteren Informationen bekannt gegeben. Die Polizei wird im Verlauf des Tages weiter informieren.

(dmo)