Mutmasslicher Schläger in Bern festgenommen

Nach einem Streit wurde kurz nach Mitternacht Donnerstag in Bern ein Mann schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht. Noch am Donnerstagabend hat die Polizei den mutmasslichen Täter festgenommen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt. Der 32-jährige Mann konnte nach umfassenden Ermittlungen angehalten werden, wie es heisst.

Der mutmassliche Täter befand sich nach Angaben der Polizei am Freitag in Haft. Die Staatsanwaltschaft will für ihn beim zuständigen Gericht Untersuchungshaft beantragen.

Schwere Kopfverletzungen

Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht auf Donnerstag in Bern ein 35-jähriger Mann mit schweren Kopfverletzungen in die Notaufnahme gebracht worden. Die Polizei geht von einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus. Diese soll sich in einer Liegenschaft in der Stadt ereignet haben.

Das schwer verletzte Opfer befand sich am Freitag weiter im Spital, wie die Polizei schrieb. Sie ermittelt weiter zu den Umständen der Tat.

