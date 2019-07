Nie offline – Schwimmer mit Handy erwischt

Immer wieder sind in Bern Aareschwimmer zu beobachten, die sich mit dem Handy in der Hand flussabwärts treiben lassen. Ein Selfie hier, ein Foto da – da das Gerät nicht unter Wasser geraten sollte, bleibt zum Schwimmen in der Regel nur eine Hand frei.

Umfrage Nehmen Sie Ihr Handy mit ins Wasser? Nein, sicher nicht!

Nur, wenn's nicht anders geht. Möchte es mir nämlich nicht klauen lassen.

Ja, mein Handy ist schliesslich wasserfest.

Ich gehe nicht schwimmen.

Sowohl für das Smartphone als auch für den Besitzer ist das nicht ungefährlich: «Zum Schwimmen braucht man ganz klar beide Hände – besonders in einem Fluss», sagt Philipp Binaghi, Mediensprecher der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG).

«Die Leute überschätzen sich»

Das Mobiltelefon in der Hand sei für ein Flussbad kein guter Begleiter. «Weist man Leute auf diese Gefahr hin, geben sie an, alles im Griff zu haben», sagt Binaghi. Doch viele überschätzten sich – besonders junge Männer, so der Rettungsschwimmer. Durchschnittlich ertrinken in der Schweiz pro Jahr 44 Menschen. Der Grossteil, 83 Prozent, sind Männer im Alter zwischen 15 und 30. «Ein Alter, in dem bei jungen Männern das Motto ‹No Risk No Fun› gilt», so Binaghi.

Das perfekte Foto vom Flussbad

Der Lebensretter ist sicher: «Auch hier geht es wohl darum, ein gutes Foto aus dem Fluss zu schiessen.» Wer seinen Feierabendschwumm oder das idyllische Plantschen im Fluss an einem freien Nachmittag mit seiner Community teilen und vielleicht gar etwas prahlen möchte, solle besser auf eine Go-Pro-Kamera zurückgreifen. Binaghi: «Da hat man wenigstens beide Hände frei, um sich sicher durch den Fluss zu manövrieren.»

(miw)