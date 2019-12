Sechstklässler schlägt Viertklässler spitalreif

Am Montag gegen 17 Uhr ist es in der Walliser Gemeinde Gampel-Bratsch zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Primarschülern gekommen. Dabei hat ein Sechstklässler einen Viertklässler ausserhalb des Schulareals so heftig attackiert, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen ins Inselspital Bern geflogen werden musste.



Wie die Kantonspolizei gegenüber dem «Walliser Boten» sagt, ist der Hintergrund der Auseinandersetzung noch unklar. Das Jugendgericht werde sich des Falls nun annehmen.

«Keine Problemkinder»

Im Dorf hat sich die Prügelei der Primarschüler rasch herumgesprochen. «Ich bin erschüttert, so etwas ist schon heftig», sagt eine Bewohnerin. Es sei das erste Mal, dass so etwas im Dorf geschehen sei. Die Bewohner von Gampel seien schockiert und besorgt um den verletzten Jungen. «Ich habe gehört, es sei auf dem Nachhauseweg geschehen», so die Frau. Genaueres zum Hergang wisse sie aber nicht.

«Die betroffenen Schüler sind keine Problemkinder», meint eine weitere Gampelerin, die die beiden Buben hin und wieder im Dorf sieht. «Sie leben schon lange in Gampel und wirken friedlich.»

In Kontakt mit Eltern

«Wir wurden am Montagnachmittag von der Polizei über den Vorfall informiert», sagt Andrea Räss, Schulleiterin der Primarschule Gampel zu 20 Minuten. Am Dienstagmorgen seien Lehrer und Schüler über den Vorfall informiert und die Eltern ebenfalls kontaktiert worden.

Nun würden weitere Schritte mit den zuständigen Instanzen geplant. Mit den Eltern des Verletzten stehe man in Kontakt. Weitere Angaben zum Vorfall machte die Schulleiterin nicht.



