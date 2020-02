Segelflugzeug kracht bei Landung zu Boden

Ein spektakuläres Foto eines Leser-Reporters hat die missglückte Landung eines Segelflugzeuges in Sion VS festgehalten. Auf dem Bild ist zu erkennen, wie das Heck des Fliegers am Zaun neben der Landebahn hängt und die Spitze des Flugzeuges stark beschädigt im Rasen steckt.

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt gegenüber 20 Minuten den Unfall. Das Segelflugzeug sei beim Landeanflug am Flughafen in Sion verunfallt.

Insassen blieben unverletzt

Zwei Personen befanden sich im Segelflugzeug. Die beiden Insassen hatten Glück im Unglück und kamen trotz Absturz unverletzt davon. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

