Sendemast angezündet – Polizei sucht Brandstifter

In Grosshöchstetten brannte in der Nacht auf Mittwoch der Technik-Raum eines Sendemasts. Die Eingangstür des Raums war nämlich aufgebrochen. Für die Polizei war also schnell klar: Die Ursache ist Brandstiftung.

Durch den gelegten Brand entstand hoher Sachschaden. Die Täter sind unbekannt und flüchtig. So sucht die Kantonspolizei Bern nun Zeugen. «Personen, die – insbesondere in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch– verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden», schreibt die Kantonspolizei.

(miw)