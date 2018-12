Bankräuber wird auf Flucht im Tram gefasst

T. S.* war am letzten Freitagabend an seiner Arbeit im Avec-Shop in Worb, als er im Obergeschoss der Raiffeisenbank vis-a-vis einen Mann sah, der wild in seine Richtung gestikulierte. «Er forderte mich auf, zu telefonieren und machte ein Sirenen-Zeichen», sagt S. gegenüber dem Nachrichtenportal Bern-Ost. In der Schalterhalle der Bank habe sich zur selben Zeit ein Kunde bedienen lassen. «Dieser wirkte nicht besonders nervös oder hastig», sagt S.

Dennoch wählte der Shop-Angestellte ohne zu zögern die 117. «Die Polizei fragte mich, wo der Räuber sei. Ich sagte, er verlasse gerade die Bank. Der Polizist sagte mir, ich solle ihn verfolgen», sagt er. Also sei er dem Unbekannten mit der schwarzen Mütze und dem bunten Schal über den Bahnhofplatz gefolgt. Der Räuber habe davon keine Notiz genommen.

«Ich konnte ihn am Arm packen»

Schliesslich sei der Mann in ein blaues Bähnli gestiegen, das erst vier Minuten später abfahren sollte. Auch ein Kollege von S., der den Überfall beobachtet hatte, sei ins Tram gestiegen.

Während der ganzen Zeit sei er mit der Polizei in telefonischem Kontakt gestanden, sagt S. Wenig später seien zwei Beamte vor Ort erschienen. «Ich rannte den Polizisten entgegen, beschrieb ihnen den Platz des Täters im Bähnli und machte mit den Polizisten ab, wer wo einsteigen sollte», berichtet S. Er habe sich bei der Vordertür postiert – dort wo der Täter sass.

Als dieser gemerkt habe, dass sich ihm eine Polizistin nähert, habe er die Flucht ergreifen wollen. Aus dem Griff des Kollegen habe er sich noch befreien können. Vor der Tür aber war S. zur Stelle: «Ich konnte ihn packen und ihm den Arm auf den Rücken drehen. So konnte ich ihn festhalten.» Anschliessend habe die Polizei den 43-Jährigen festgenommen.

«Täter allenfalls im Auge behalten»

Laut der Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern konnte der Bankräuber durch «mehrere Hinweise von Drittpersonen» gefasst werden. Ob ein Zivilist bei der Festnahme mithalf, konnte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage nicht bestätigen, da der zuständige Fahnder nicht erreichbar war.

Grundsätzlich empfiehlt die Kapo, verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden und mutmassliche Täter «allenfalls im Auge zu behalten, bis die Einsatzkräfte eintreffen», heisst es auf Anfrage.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland weitere Ermittlungen aufgenommen.

*Name der Redaktion bekannt

(sul)