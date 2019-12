Würden Sie 1350 Fr. fürs Silvester-Menü bezahlen?

In wenigen Tagen wird Silvester gefeiert. Während viele ein gemütliches Fondue chinoise mit der Familie und Freunden geniessen oder um Mitternacht unter freiem Himmel mit einem Glas Champagner anstossen, geht es im Nobelort Gstaad im Berner Oberland noch einen Tick luxuriöser zu und her: Dort kostet der Silvesterabend auch gerne mal über 1000 Franken pro Person.

In den örtlichen Luxushotels wird der Prunk schliesslich auch während des Jahreswechsels grossgeschrieben. Wer etwa im Fünfsternehotel Palace feiern möchte, muss für die Silvesterparty 1350 Franken hinblättern. Der kostspielige Abend mit dem Motto «La nuit des stars» beginnt mit Cocktails und Canapés, führt durch ein Galadinner und gipfelt schliesslich in einer eigenen Afterparty. Wer es sich leisten kann und will, ist willkommen, wie es auf Anfrage heisst.

650 Franken für den Nachwuchs

Auch gibt es die Möglichkeit, nur an der Afterparty des Hotels teilzunehmen. 300 Franken muss man für diesen Eintritt hinblättern. Damit die gesamte Sause im Palace auch völlig entspannt über die Bühne geht, kümmert sich das Hotel separat um die kleinsten Gäste. Das exklusive Neujahrsprogramm für Kinder, das um 20 Uhr beginnt, wird für 650 Franken angeboten. Der Nachwuchs feiert den Jahreswechsel im «Salle Piero».

Auch im benachbarten Luxushotel The Alpina geht es für die Grossen und Kleinen nobel zu und her: Um sich am Abendbuffet bedienen zu dürfen, muss man als Erwachsener 1150 Franken bezahlen. Kinder, die jünger als zwölf sind, bezahlen 525 Franken für den Schmaus. Im Preis für das Dinner Buffet ist übrigens auch ein ein Willkommenscocktail inklusive.

Etwas erschwinglicher ist der Silversterspass im örtlichen Hotel Park Gstaad: Die dortige Open Kitchen Party kostet 765 Franken. Dort wird neben Glamour und Delikatessen auch auf Oberländer Tradition gesetzt: «Um 24.45 Uhr gibt es ein traditionelles Glockenläuten», verspricht ein Hotelmitarbeiter, «lokale Treichler kommen vorbei, um das Jahr auszuläuten.»

Später, um 0.00 Uhr, knallt und funkelt es dann im ganzen Bergdorf: Mehrere Gstaader Luxushotels böllern dann mit ihren prachtvollen Feuerwerke um die Wette.

(miw)