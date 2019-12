Polizei rüstet sich für Krawall-Demo

«Unregierbar bleiben – Kein Gesetz hält uns auf!»: Unter diesem Motto haben Linksextremisten für Silvester eine Kundgebung in der Berner Innenstadt geplant. Um 22 Uhr wollen sie sich auf dem Bahnhofsplatz versammeln und sich anschliessend «die Strassen nehmen, um an allen von Repression betroffenen oder getöteten zu (ge-)denken», wie die Aktivisten vor einigen Tagen auf der Online-Plattform Barrikade.info bekanntgaben.

Die geplante Silvesterdemo richtet sich gegen so ziemlich alles, was aus Sicht der Linksautonomen in diesem Jahr schiefgelaufen ist – gegen die Räumung der alten Schreinerei in der Berner Länggasse oder des ehemaligen Betagtenheims in Zollikofen, die durch Kollektive besetzt wurden. Gegen das neue Polizeigesetz, das von der Stimmbevölkerung angenommen wurde und das im Januar in Kraft tritt. Auch des 20-jährigen Kilian S.* soll gedacht werden, der vor einem Jahr auf der Polizeiwache starb.

Erhöhtes Polizeiaufgebot

Die Berner Kantonspolizei wird «mit einem verstärkten Aufgebot in der Innenstadt präsent sein», sagte Sprecher Christoph Gnägi gegenüber der «Berner Zeitung». Zwar sei die Polizeipräsenz an Silvester generell höher als an gewöhnlichen Abenden, doch aufgrund der bevorstehenden Demo habe man «kurzfristig noch zusätzliche Einsatzkräfte aufgeboten».

Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause hat für die geplante Silvesterdemo kein Verständnis. «Es werden viele Leute in der Innenstadt sein, um friedlich Neujahr zu feiern», sagt er. Durch die unbewilligte Aktion, die «von einem hohen Mass an Militanz» zeuge, entstehe ein unnötiges Sicherheitsrisiko für Unbeteiligte.

(sul)