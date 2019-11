Noel Schärer gehört zu den besten Skateboardern der Schweiz. Der 17-Jährige aus dem Berner Oberland hat sich in der Szene einen Namen gemacht und misst sich auf internationaler Ebene mit den Grössten.

Umfrage Fahren Sie Skateboard? Ja. 22 % 22 % Früher, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf die ständigen Stürze. 17 % 17 % Ich habs zwei-, dreimal versucht. 26 % 26 % Nein. 35 % 35 % Insgesamt 1099 Teilnehmer

Im vergangenen September konnte sich Schärer für die World Rookie Skateboard Finals in Lissabon qualifizieren, ein Junioren-Contest für die besten Skateboard-Talente aus ganz Europa. «Ich bin Vierter in der Gesamtwertung geworden und habe mit einem ‹Backside 180 nose grind revert› in der Kategorie Best Trick gewonnen», erzählt Schärer stolz. Der Sieg bedeute ihm viel.

«Seit ich drei Jahre alt bin, fahre ich Skateboard»

Seine Leidenschaft für das Skateboarden reicht lange zurück. «Seit ich drei Jahre alt bin, fahre ich Skateboard», so Schärer. Sein älterer Bruder habe ihn damals als Kind auf den Geschmack gebracht, da habe es ihn gepackt. Mit zwölf startete er das erste Mal an Wettkämpfen. «Da gehörte ich aber lange nicht zu den Besten», sagt Schärer. Doch das motivierte den jungen Skater nur, noch mehr zu trainieren.

Fast jeden Tag fährt Schärer mittlerweile Skateboard und trainiert für seinen grossen Traum: eines Tages Profi zu werden. Für seine Trainings fährt er zum Teil bis nach Winterthur. «Dort steht der einzige geheizte Skatepark in der Schweiz», erzählt Schärer. Die Trainings zahlen sich aus: Im Juli hat Schärer am Best Foot Forward Contest in der Schweiz teilgenommen und gewonnen – einer seiner bisher grössten Erfolge.

Skateboard Talent Noel Schärer

Zukunft als Skateboarder

In Zukunft will sich Schärer auf seine Skateboarder-Karriere konzentrieren. «Ich bin noch kein Profi, aber ich will es werden», sagt er. Regelmässig fährt er ins Ausland, um entweder an Wettkämpfen teilzunehmen oder Videos für seine sozialen Netzwerke aufzunehmen.

«Der Love Innsbruck Calling Contest in Österreich ist mein nächstes Ziel», so Schärer. Ein weiterer internationaler Skateboard-Wettkampf für den 17-Jährigen, wo er sein Können unter Beweis stellen kann.

(km)