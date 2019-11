Webcam zeigt Aufbau der zerstörten Ski-Bar

Bereits am Samstag beginnt in der Jungfrau-Region die Skisaison, doch auf dem Lauberhorn ob Wengen herrscht derzeit noch Ausnahmezustand. Durch eine vor Ort installierte Webcam ist zu beobachten, wie Bauarbeiter im Akkordtempo ein neues Dach auf dem dortigen Blockhaus errichten. Das Haus – die Start-Bar von Wirt Beni Scheiber – wurde am Samstag vom Föhnsturm zerstört. Noch immer liegt das weggeblasene und zertrümmerte Dach abseits im Schnee.

Wie sich der Sturm am robusten Holzhaus zu schaffen machte, kann nicht genau rekonstruiert werden: Es existieren keine Aufnahmen von während den Sturmstunden. «Durch die Kraft des Windes ist die Kamera ausgefallen», heisst es bei den Jungfraubahnen.

Jetzt zeigt sich das volle Ausmass der Zerstörung

Die Wucht des Orkans bekommt Wirt Scheiber noch immer zu spüren: «Das Ausmass des Schadens ist grösser als erwartet.» Am Montag kam ein Experte der Gebäudeversicherung vorbei. Dabei kam der Fachmann laut Scheiber zu folgendem Schluss: «Zwischen 80 und 100 Prozent der Bar sind zerstört.»

Nachdem der Sturm das Dach weggeweht hatte, wütete der Wind im Innern der Bar weiter: Mobiliar wurde umhergeschleudert, Küche und Barbereich wurden massiv beschädigt. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, weiss Scheiber noch nicht: «Wir müssen abwarten.»

Bauarbeiter und Freunde helfen, wo sie nur können

Zeit zum Däumchen drehen und Trübsal blasen bleibt dem Wirt derzeit jedoch keine. Noch am Sonntag leitete die Luzerner Firma, die das Blockhaus 2002 gebaut hatte, alles Nötige in die Wege, um den Schaden zu beheben. Mit vereinten Kräften wird jetzt ein provisorisches Dach errichtet. In den nächsten Tagen wollen zudem Freunde von Beni Scheiber anreisen: «Sie haben mir angeboten, mich bei den Arbeiten zu unterstützen», sagt der Gastgebern.

Diese ganze Solidarität ist für den Wirt Seelenbalsam. Auch das tatkräftige Anpacken der Bauarbeiter gibt Scheiber Hoffnung: «Wenn sie so weitermachen wie bis anhin, können wir vielleicht sogar am Samstag, pünktlich zum Skisaisonstart, wiedereröffnen.»





