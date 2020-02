Skifahrer stürzt auf Piste und prallt in Baum

Am Samstag kurz vor 13.50 Uhr ging bei der Regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass an der Lenk ein Skifahrer schwer verunfallt sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Mann zusammen mit weiteren Personen auf der Abfahrt von der Mittelstation Stoss zur Talstation Betelberg unterwegs gewesen. Im Gebiet Obere Wyssestei/Cheerweidgrabe kam der Skifahrer auf der Piste zu Fall, rutschte über den Pistenrand hinaus, prallte dort in einen Baum und blieb schwer verletzt liegen.

Die Begleitpersonen des Skifahrers leisteten gemeinsam mit weiteren Schneesportlern umgehend Erste Hilfe, bis Mitarbeitende des Pisten- und Rettungsdienstes sowie eine Crew der Rega vor Ort eintrafen. Trotz der raschen Rettungsmassnahmen konnte ein Notarzt vor Ort schliesslich nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

(kat)