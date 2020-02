«Wir werden wohl schon früher wegziehen»

Für viele der 160 Dorfbewohner war die Nachricht am Dienstagabend ein Schock. In gut zehn Jahren müssen sie ihr Dorf aufgeben. Die Hiobsbotschaft hallte ­heute noch immer nach. In Mitholz herrschte gespenstige Stille. Während der Schnee lautlos auf die wenigen Dächer rieselte, grübelten die Bewohner in den warmen Stuben über schwere Fragen. 20 Minuten hat mit ihnen gesprochen.

(rc)