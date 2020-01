So verlief die 1350 fränkige Silvesterparty

Mehrere Luxushotels in Gstaad haben für ihre Gäste ein exklusives Silvester-Erlebnis veranstaltet. Luxusmenus, Feuerwerke, Live-Musik und auch das traditionelle Glockenläuten der lokalen Treichler standen auf dem Programm. In Gstaad kostete der Silvesterabend auch gerne mal über 1000 Franken pro Person. Im Palace bezahlten die Gäste 1350 Franken pro Person, Kinder bezahlten 650 Franken. Im benachbarten Luxushotel The Alpina musste man als Erwachsener 1150 Franken bezahlen. Etwas erschwinglicher war der Silversterspass im örtlichen Hotel Park Gstaad: Die dortige Open Kitchen Party kostete 765 Franken.

In der Bildstrecke seht Ihr, wie die Partygänger an diseen kostspieligen Partys im Nobelort Gstaadt auf das neue Jahr angestossen haben.

