Diese neuen Trams kurven bald auf Berns Strassen

Bernmobil hat am Donnerstag einen Vertrag mit Schienenfahrzeug-Hersteller Stadler unterzeichnet. Insgesamt 130 Millionen Franken investiert das Verkehrsunternehmen in 27 neue Trams, die eigens von Stadler konstruiert wurden. In dieser Summe sind neben den Trams auch Ersatzteile, ein Servicepaket und Anpassungen in der Werkstatt und am Betriebssystem inbegriffen. Ab 2023 sollen die Trams auf Berner Schienen rollen.

Die neuen Trams ersetzen die bisherigen Vevey-Trams sowie die «blauen Bähnli» auf der Linie 6. Bern ist nach Basel, Genf und Zürich bereits die vierte Grossstadt der Schweiz mit Trams von Stadler. «Es freut uns sehr, dass wir unsere Strassenbahnen in die Hauptstadt der Schweiz liefern dürfen», sagte Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident von Stadler an der Medienkonferenz vom Donnerstag.

Begeisterung bei Bernmobil

Auch Ursula Wyss, Gemeinderätin und Verwaltungsratspräsidentin von Bernmobil, begrüsst die Einführung der neuen Trams: «Die neuen Trams sind ein weiterer Meilenstein für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt und Region Bern.» Die neuen Modelle seien umweltfreundlicher als ihre Vorgänger: «Das neue Tram vereint Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Komfort», fasste Markus Anderegg, Leiter Technik, die Beweggründe zum Kauf zusammen. Das definitive Aussehen des Trams wird in den nächsten Monaten finalisiert.

