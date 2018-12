Vor Weihnachten feiern Influencer richtig luxuriös

Umfrage Wären Sie gerne Influencer/in? Ja, wer nicht?

Wo lässt sich die Weihnachtszeit besonders geniessen? In den Bergen. Wo trägt sich der teure Pelzmantel besonders gut? In den Bergen. Kein Wunder, wimmelt es zurzeit im Berner Oberland von Influencern, Reichen und Bloggern. Die Tage um Weihnachten nutzen viele von ihnen, um ihr opulentes Leben auf Insta richtig in Szene zu setzen und sich ihren Followern zu präsentieren.

(cho)