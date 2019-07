Da kann man die Ferien ja gleich zuhause verbringen!

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das hat sich auch Lenk-Simmental Tourismus gedacht und in Zusammenarbeit mit den Lenk-Bergbahnen eine aussergewöhnliche Kampagne gestartet. «Für arschkalte Bäche musst du nicht in die Rocky Mountains fliegen», heisst es auf einem der Werbeplakate, darunter ein Bild der Siebenbrünnen. Das Ziel: Auf die Sehenswürdigkeiten der Region aufmerksam machen und die Menschen dazu animieren, nicht das Pendant im Ausland zu besuchen.

«Wir haben nur positives Feedback von den Besuchern erhalten und auch in den sozialen Medien ist die Aktion gut angekommen», sagt Matthias Werren, Marketingleiter Lenk-Bergbahnen. Es gebe viele neue Besucher, die die Region besuchen würden, weil die Werbung sie darauf aufmerksam gemacht habe.

Schweiz hat vieles zu bieten

Doch nicht nur in Lenk-Simmental gibt es Attraktionen, die für einen Verbleib während der Ferien in der Schweiz sprechen. Nachfolgend eine Liste weiterer regionaler Sehenswürdigkeiten.



Kennt ihr noch weitere Beispiele?

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(km)