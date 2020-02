So sieht die Berner Quarantäne von Innen aus

Der Kanton Bern hat im Berner Jura eine Quarantäne für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet. Die Behörden haben im ehemaligen Jugendheims von Prêles zwei Wohnungen bereitgestellt. Dort könne man im Ernstfall 24 Personen unterbringen und betreuen. «Die Wohnungen sind so eingerichtet, dass man es vor Ort gut zwei Wochen aushalten kann», sagt Sprecher Gundekar Giebel. Im Video ist nun zu sehen, wie möglicherweise Infizierte untergebracht werden würden.

Geplant ist, dass nicht alle Verdachtsfälle in Prêles untergebracht werden: «Das Kantonsarztamt strebt an, dass Personen ohne Krankheitszeichen eine 14 Tage dauernde Quarantäne nach Möglichkeit zuhause verbringen können.» Dies gilt jedoch nur für Personen, die in Einzelhaushalten leben. Wird aus einem Verdachtsfall ein Infizierter, kommt dieser in ein Berner Spital, wo er wegen des Corona-Virus behandelt wird.

(miw)