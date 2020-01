So treibt man im Berner Oberland die Kühe ein

Im verschneiten Berner Oberland scheint die Welt völlig in Ordnung: Um die Kühe von der verschneiten Weide zurück in den Stall zu bringen, setzten sich örtliche Landwirte auf den Holz-Schlitten. Auf schnellen Kufen begleiteten sie so bei schönstem Wetter das Vieh den Berg hinunter.

Den Tieren scheint diese rasante und lustige Heimreise zu gefallen – sie springen und rennen übermütig dem Schlitten hinterher. «Veh züglä uf Mürren-Art», meint die Bäuerin zu ihrer lustigen Aktion, die sie auf Video festgehalten hat. Der Clip kursiert derzeit auf Social Media und begeistert das Publikum.





(miw)