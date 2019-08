So werden Edelweiss-Hemden hergestellt

Übernächstes Wochenende steht das Eidgenössische Schwingfest in Zug an. Im Familienbetrieb Märithüsli in Meiringen werden deshalb fleissig Edelweisshemden genäht. «Mit der Produktion haben wir bereits im Frühling 2018 begonnen», sagt Gründer Alfred Jenni. Er geht davon aus, dass das Unternehmen etwa 20'000 Stück verkaufen wird.

Wie genau die traditionellen Hemden gefertigt werden, sehen Sie im Video.

(sul)