Bisher 15'000 Fr für die Vollwaisen von Solothurn

Sieben Tote und mehrere Verletzte: Das ist die Bilanz des verheerenden Feuers Ende November in Solothurn. Es war einer der folgenschwersten Wohnungsbrände in der Schweiz.

Zwei äthiopische Kleinkinder verloren dabei beide Elternteile. Sie konnten das Spital wieder verlassen.

Die Betroffenheit über das Brandereignis und die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sind weiterhin sehr gross. An der Gedenkfeier von letztem Samstag in der St. Ursen-Kathedrale nahmen rund 800 Menschen teil.

Auf dem eigens für die Kinder eröffneten Spendenkonto sind bis heute rund 15‘000 Franken eingegangen. Dazu Domenika Senti, Leiterin Soziale Dienste der Stadt Solothurn: «Wir haben die Spendenaktion auf Wunsch der Bevölkerung ins Leben gerufen. Mehrere Personen haben sich bei uns gemeldet, weil sie den Kindern etwas zukommen lassen wollten.»

Kinder kommen in vertrautes Umfeld

Mittlerweile konnten die beiden Vollwaisen das Spital wieder verlassen. Sie werden in einem ihnen vertrauten Umfeld untergebracht. Mit diesem verbindet sie nicht nur die gemeinsame Sprache, sondern auch die ihnen bekannte Kultur. Die zukünftige Unterbringung koordiniert die Vormundin eng mit dem Umfeld der Kinder und der Kindesschutzbehörde.

Das Geld soll den Kindern vollumfänglich zukommen

und deren Zukunft finanziell unterstützen. Spenden können weiterhin auf das «Spendenkonto Brandopfer» bei der Regiobank Solothurn, IBAN-Nummer CH75 0878 5018 4705 6912 6, überwiesen werden.

(bho)