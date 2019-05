«Das ist pure Gewalt an uns Armen»

Ulrich F.* (29) schlendert durch die Regale eines Berner Supermarktes. Das Bio-Älplerbrot ist heute Aktion: 2.95 statt 3.20 Franken. Trotz lediglich 25 Rappen Vergünstigung greift der freischaffende Künstler ohne Zögern zu. «Wenn ich das 100 Mal mache, spare ich 25 Franken. Davon kann ich mir ein Zugbillett kaufen», sagt er.

Das will das neue Sozialhilfegesetz

Am 19. Mai befinden die Berner Stimmbürger über die Änderung des Sozialhilfegesetzes. Der Urnengang birgt Zündstoff: Bei einem Ja zur Vorlage wäre Bern der erste Kanton, der beim Grundbedarf deutlich die Empfehlung der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) unterschreiten würde. Der Grundbedarf ist der monatliche Betrag, der Bezügern neben Miete und Gesundheitsausgaben für ihre tägliche Auslagen zusteht.

In Bern soll er nun um acht Prozent gekürzt werden. Statt aktuell 977 Franken hätte eine Einzelperson (Einpersonenhaushalt) für Essen, Kleider, ÖV-Billette und dergleichen noch 907 Franken zur Verfügung, eine vierköpfige Familie müsste mit 1941 statt 2090 Franken auskommen.

Sozialhilfebezüger zwischen 18 und 25 Jahren und vorläufig aufgenommene Ausländer müssen den Gürtel noch enger schnallen: Ihr Grundbedarf würde um 15 Prozent gegenüber den SKOS-Vorgaben sinken – oder sogar um 30 Prozent, falls sie nach sechs Monaten nicht arbeiten oder eine Ausbildung absolvieren.

Mit der Revision verfolgen der Regierungsrat und eine Mehrheit des Grossen Rates zwei Ziele: Zum einen soll die Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Sozialhilfebezug an Attraktivität gewinnen, zum anderen sollen die Gemeinden und der Kanton finanziell entlastet werden. Das will der Volksvorschlag

Gegen die Vorlage haben linke Parteien einen Volksvorschlag eingereicht. Dieser umfasst im Wesentlichen drei Forderungen: Erstens soll sich die Sozialhilfe im Kanton Bern weiter nach den Richtlinien der SKOS richten. Zweitens sollen ältere Sozialhilfeempfänger finanziell besser gestellt werden: Wer mit über 55 Jahren den Job verliert und in die Sozialhilfe abdriftet, soll neu zu den grosszügigeren Ansätzen der AHV-Ergänzungsleistungen unterstützt werden. Drittens soll der Kanton verpflichtet werden, besondere Programme und Projekte zu fördern, damit Sozialhilfebezüger rascher in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

F. muss jeden Franken zweimal umdrehen. Als Sozialhilfeempfänger, der in einer Wohngemeinschaft lebt, erhält er vom Sozialdienst 747 Franken pro Monat. Bei nachweislichen Integrationsbemühungen gibt es 100 Franken mehr.

Hunger leiden müsse er mit diesem Betrag zwar nicht, sagt der Berner. Aber: «Genuss gibt es in meinem Leben nicht.» Sinnbildlich schafft es denn auch die Budget-Schokolade in den Korb – und nicht etwa die leckeren Schoggitrüffel aus dem Piemont. «Die würde ich höchstens jemandem zum Geburtstag schenken.»

«Einige Kleider trage ich seit zehn Jahren»

Problematischer als der Verzicht auf hochwertige Produkte sind für F. jedoch unvorhergesehene Ereignisse. Vor einiger Zeit etwa fand im Wallis die Beerdigung eines guten Freundes statt, der unerwartet aus dem Leben geschieden war. Das Zugbillett hätte F.s Budget gesprengt. «Erst im neuen Monat, als das Konto wieder aufgestockt war, nahm ich am Grab separat Abschied», sagt er.

Auch ob er sich eine neue Duschbrause, ein Ladekabel oder Schnürsenkel kaufe, überlege er sich zweimal. Neue Kleider besorgt sich F. prinzipiell im Brockenhaus. «Einige davon trage ich seit über zehn Jahren.»

«Das ist pure Gewalt an uns Armen»

Die Armut wurde F. sprichwörtlich in die Wiege gelegt. «Meine Familie gehört zu den ärmsten zehn Prozent des Landes», sagt er. So richtig verschärft habe sich seine finanzielle Situation aber während der Ausbildung. «Aufgrund der Kosten für das Kunststudium konnte ich bald die Krankenkasse und andere Rechnungen nicht mehr bezahlen», erzählt der 29-Jährige. Als er 2016 den Bachelor in der Tasche hatte, war er über beide Ohren verschuldet. Es blieb nur noch die Sozialhilfe.

«Ich finde nicht mal einen Job als Tellerwäscher»

Über 300 Bewerbungen habe er in der Vergangenheit verschickt – ohne Erfolg. «Nicht einmal zu einem Vorstellungsgespräch wurde ich eingeladen», sagt der Stellensuchende. Dabei sei er offen für jegliche Berufsfelder: So gebe es kaum ein Restaurant in ganz Bern, wo er noch nicht angeklopft habe. «Ich finde nicht einmal einen Job als Tellerwäscher», klagt er. Hier eine Absage, dort etwas, das man sich nicht nicht leisten kann – das nagt an der Moral: «1000 Mückenstiche sind schlimmer als ein Faustschlag ins Gesicht», so F.

Mit dem neuen Sozialhilfegesetz (siehe Box) würde der Grundbedarf für Sozialhilfebezüger um acht Prozent tiefer angesetzt. Statt 747 stünden F. für seine alltäglichen Auslagen dann noch 687 Franken zur Verfügung. Wo er noch Einsparungen treffen kann, weiss er nicht: «Ich müsste dann wohl meine Schuhe so lange tragen, bis sie ganz auseinanderfallen, oder im Sommer gleich barfuss herumzulaufen.» Die Vorlage sei «sadistisch und menschenfeindlich», meint er: «Wenn sie angenommen wird, empfinde ich das als pure Gewalt an uns Armen.»

*Name der Redaktion bekannt



